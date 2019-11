Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Carolina de Nord spune ca divorțul a fost aproape insuportabil, ceea ce l-a facut sa o dea în judecata pe persoana cu care l-a înșelat soția. Un tribunal i-a dat câștig de cauza, pe baza legii ”distrugerii de familii”, și a obținut o compensație de 750.000…

- Ministerul Educației a fost dat in judecata. Asociația Elevilor din Constanta cere anularea ordinului care trimite elevii cu medii sub 5 la Evaluarea Naționala direct la școlile profesionale. Masura ar urma sa se aplice chiar de vara viitoare.

- Dupa ce au fost eliminati din Europa League si pe fondul faptului ca isi doreau o victorie la „masa verde”, dupa meciul cu Universitatea Craiova, oficialii de la Honved Budapesta au facut apel catre UEFA, solicitand atat daune financiare, cat si castigarea partidei cu 3-0.

- Televiziunea nationala israeliana KAN, care a produs concursul muzical Eurovision de anul acesta, a intentat proces la o curte de justitie din Tel Aviv companiilor Live Nation si Live Nation Israel, informeaza Variety, potrivit news.ro.In procesul deschis joi, reprezentantii Madonnei sunt…

- Cazul cocosului Maurice, precum si al altor animale sau ferme care deranjeaza prin zgomot, a deschis o dezbatere nationala privind protectia culturii rurale. O instanta din Richefort s-a pronuntat joi, hotarand ca proprietara lui Maurice, Corinne Fesseau, isi va putea pastra animalul la locuinta sa…

- Construcția termocentralei pe gaze de la Iernut a fost blocata din cauza prevederilor OUG 114/2018 care a majorat salariile din constructii, ceea ce inseamna costuri suplimentare pentru Romgaz, dupa cum...

- "Am convocat toti partenerii din proiect sa vedem cum facem sa deblocam situatia. Ceea ce ne-a impactat au fost prevederile din OUG 114 vizavi de constructii, pentru ca a urmat o instructiune, ar fi trebuit sa urmeze alta care nu a mai fost data si incercam sa deblocam aceasta poveste", a precizat…

- Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen in dosarul privind falimentul societatii comerciale Picus Consulting SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, firma fostului sef al Spitalului Judetean Constanta. Cauza se va afla din nou in atentia magistratilor pe data de 7…