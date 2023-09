Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie nucleara Nuclearelectrica a anuntat vineri la Bursa de Valori Bucuresti semnarea unui nou contract de vanzare de energie electrica cu producatorul de energie electrica Hidroelectrica (H2O), in perioada 1 septembrie-31 decembrie 202

- REȘIȚA – Inca o garnitura de tramvai, din cele 13 cate va numara viitoarea flota feroviara urbana, a ajuns la destinație! Convoiul agabaratic a ajuns, vineri dimineața, dupa ce a parcurs drumul de la Bursa (Turcia) in circa 10 zile, circuland mai mult… noaptea! Acum, odata ce-au ajuns mai mult de jumatate…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz a inregistrat in primele sase luni din 2023 un profit net consolidat de 1,68 miliarde lei, in scadere cu 2,34%, in conditiile in care veniturile s-au diminuat cu 32,6%, la 5,1 miliarde lei, potrivit rapor

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea totala a tranzactiilor a depasit 87 de milioane de lei (17,59 milioane de euro), transmite Agerpres. Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu…

- Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, deține propria fabrica de panificație in orașul Sfantu Gheorghe. Omul de afaceri de 52 de ani și-a facut un renume in panificație. Tot mai mulți oameni spun ca painea lui Dioszegi de la Sfantul Gheorghe este cea mai buna din Romania. “La piața Obor se gasește…

- Productia interna de energie primara a crescut: consumul de energie electrica in economie, in scadere cu 5,2%.Productia interna de energie primara a crescut cu 3,4% in primele cinci luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, iar importul a scazut cu 6%, informeaza luni Institutul National…

- Cea mai mare Oferta Publica Initiala (IPO) din acest an in Europa le da investitorilor motive de bucurie si este salutata ca o schimbare majora pentru piata de capital din Romania, se arata intr-o analiza a Bloomberg, noteaza Agerpres.La debutul pe Bursa de Valori de la Bucuresti, actiunile companiei…