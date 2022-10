Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca este important sa subliniem ca la nivelul depozitelor avem inmagazinata o cantitate de gaze care depaseste 90% din capacitate, ceea ce ne da siguranta ca putem sa asiguram cantitatea de gaze naturale, atat pentru consumul cetatenilor, pentru sustinerea economiei si in continuare vom lua masuri…

- Facturile la energie electrica vor sosi cu intarziere in perioada urmatoare. Mai mulți furnizori și-au anunțat deja clienții ca iși adapteaza sistemele informatice, dupa ce plafonul pentru consum a fost modificat. Totoata, parlamentarii urmeaza sa voteze și alte schimbari, așa ca nu este exclus ca intr-o…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- „Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie. Continuam proiectele deja incepute pentru asigurarea independentei energetice a Romaniei, precum extractia de gaze naturale din Marea Neagra,…

- Doua companii de top din Republica Moldova, maib și Purcari invita cetațenii moldoveni stabiliți in Romania și profesioniștii din Romania sa participe la Targul de cariere, eveniment la care vor fi prezentate mai multe oportunitați avantajoase de angajare in Republica Moldova. Evenimentul va avea loc…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…