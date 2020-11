Stiri pe aceeasi tema

- Secretar de stat: Romania are un potential eolian urias in Marea Neagra. Romgaz si Petrom vor sa produca hidrogen intr-un parc eolian in Dobrogea, o premiera pe piața locala Romania are un potential eolian urias, de peste 70.000 de MW, in Marea Neagra si ar putea folosi aceasta energie inclusiv pentru…

- Romania are un potential eolian urias, de peste 70.000 de MW, in Marea Neagra si ar putea folosi aceasta energie inclusiv pentru productia de hidrogen, a declarat, joi, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Forumul Virtual de Energie Verde.…

- Producatorii de gaze Romgaz si Petrom au in vedere dezvoltarea unui proiect comun prin care sa produca hidrogen intr-un parc eolian in Dobrogea, in premiera pentru piata din Romania, a anuntat, joi, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Forumul…

- Alocarea totala de bani europeni pentru Romania din Fondul de Modernizare destinat investitiilor in sectorul energetic este estimata la suma de 6-7 miliarde de euro, din care aproximativ 1,3 - 2 miliarde de euro vor fi disponibili in primii doi ani, a declarat, marti, secretarul de stat din Ministerul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a elaborat un draft de modificare a Legii exploatarilor petroliere offshore, convenit cu investitorii din Marea Neagra, pe care il va lansa in dezbatere publica inainte de alegeri, dar care va fi aprobat de urmatorul Parlament, a declarat, joi,…

- Companiile energetice din Romania ar putea beneficia de aproximativ 6,7 miliarde de euro bani europeni din Fondul de Modernizare, pana in anul 2030, a declarat, joi, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei si Energiei.El a participat la conferinta online "Energia in priza",…

- Extracțiile de gaze din Marea Neagra vor ajunge, in 2021, la 10% din consumul intern, potrivit secretarului de stat in Ministerul Economiei, Niculae Havrileț. Romania consuma anual circa 10-11 miliarde de...

- Comisia Europeana a aprobat o investiție in valoare de 875,5 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru prima etapa de construcție a autostrazii Sibiu-Pitești. Va fi prima autostrada care traverseaza Munții Carpați, asigurand conectivitate nestingherita in Romania pe coridorul Rin-Dunare al rețelei…