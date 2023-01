Stiri pe aceeasi tema

- Interesul pentru prima exploatare offshore noua de gaze din Marea Neagra - in cazul careia gigantul american Carlyle, cel mai mare administrator de active de tip private equity din lume, si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), actionari ai Black Sea OilandGAS (BSOG), urmaresc asocierea…

- SA Energocom informeaza ca a procurat gaze pentru stocare, valorificind imprumutul de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Prețul mediu ponderat de achiziție a constituit 91,4 EUR/MWh. Totodata, compania informeaza ca in acest preț nu sint incluse…

- Grupul italian de utilitați Enel a anunțat marți intenția de a pleca din Romania in anul 2023, scrie Reuters . Gigantul energetic italian are in plan vanzarea de active in valoare de 21 de miliarde de euro la nivel global. Enel are in plan reducerea datoriilor grupului de la 69 de miliarde de euro la…

- Klaus Iohannis le-a cerut, luni, șefilor OMV Petrom sa demareze cat mai repede proiectul Neptun Deep in Marea Neagra, pentru exploatarea gazelor din perimetrul deținut de OMV și Romgaz. Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, s-a angajat…

- Deputații s-au intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi au fost 11 proiecte. Deputații au examinat, in prima lectura, ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare in vederea realizarii proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat extinderea unui contract de finanțare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru construcția și reparația a peste 85 de km de drum din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei…