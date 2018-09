Stiri pe aceeasi tema

- EXXON și OMV așteapta rezultatele presiunilor americane Directorul general adjunct al Romgaz, Dumitru Gheorghe Rotar, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca, in curand, in baza parteneriatului cu Lukoil, se va incepe forajul unei sonde de explorare-evaluare in perimetrul Trident din Marea…

- Directorul general al Romgaz, Adrian Volintiru, a declarat, miercuri, la Medias, intr-o conferinta de presa, ca ”vom vedea” daca se vor majora preturile gazelor la iarna, insa el spera ca nu se va intampla acest lucru, precizand ca societatea trebuie sa se alinieze regulilor economiei de piata.…

- Romgaz, in parteneriat cu Lukoil, vizeaza forarea unei sonde de explorare-evaluare in zacamantul din perimetrul Trident situat in Marea Neagra, la sfarsitul anului sau in prima jumatate a anului viitor, iar in functie de rezultat se ia in calcul valorificarea comerciala a resurselor. Romgaz,…

- Zacamantul de gaze de la Caragele, Buzau, va intra in exploatare in 2020-2021, in prezent Romgaz executand investitii pentru triplarea productiei zilnice in zacamantul comercial, aflat deja in productie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Zacamantul de gaze de la Caragele, Buzau, va intra…

- Directorul general al Romgaz, Adrian Volintiru, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Medias, ca SNGN Romgaz continua livrarile de gaze catre Electrocentrale Constanta, dupa ce...

- Avem Legea offshore, ce facem cu ea? Seara tarziu, in data de 9 iulie, plenul Parlamentului a votat legislația care reglementeaza regimul exploatarilor de gaze din Marea Neagra, nu numai cele concesionate acum catre ExxonMobil - Petrom, Black Sea Oil&Gas și LukOil - Romgaz, dar și cele din perimetrele…

- Deputatul social-democrat Florin Tripa considera ca PSD face exact ceea ce a promis in campania electorala, adica guverneaza „in interesul romanilor si a Romaniei si NU pentru a face jocurile marilor consortii straine cu interese evidente de castiguri grase in tara noastra”. Despre Legea Offshore „Cred…

- Planurile companiilor care extrag petrol si gaze din Marea Neagra au fost date peste cap de schzimbarile anuntate in parlament. Au aflat in primul rand ca li se cere impozit pe veniturile suplimentare. In plus, jumatate din productia obtinuta trebuie sa ramana in tara. In vechiul proiect, nimic din…