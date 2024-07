Romgaz și-a majorat producția de gaze cu peste 4 la sută. Vânzările au scăzut Compania de stat Romgaz, cel mai mare producator și operator de inmagazinare de gaze naturale din Romania, totodata producator de energie electrica, și-a majorat producția de gaze cu 4,3% in primul semestru al anului, la 2,4869 miliarde metri cubi. Producția de condensat, cu pondere mica in totalul extracției de hidrocarburi a companiei, a crescut cu […] The post Romgaz și-a majorat producția de gaze cu peste 4 la suta. Vanzarile au scazut appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

