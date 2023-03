Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz propune acordarea, incepand cu 27 iulie 2023, a unui dividend brut pe actiune in valoare de 3,42 lei, din care 3,30 lei aferent rezultatului din anul 2022 si 0,12 lei pentru rezultatul reportat, potrivit unui raport remis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."In sedinta din 23 martie 2023,…

- CNAIR, prin DRDP Timișoara, a transmis vineri spre validare in SEAP documentația pentru lansarea licitației in vederea finalizarii lucrarilor care au ramas neexecutate in urma rezilierii contractului anterior pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Sud. Durata estimata a contractului pentru finalizarea…

- I.S. Moldelectrica informeaza ca lucrarile in cadrul Proiectul de dezvoltare a retelei electrice de transport sint realizate in proporție de 80%. Montarea si punerea in funcțiune a utilajului de ultima generație vor permite creșterea gradului de fiabilitate in funcționarea instalațiilor electrice, si…

- Un numar de 169 de poduri din Republica Moldova se afla in stare nesatisfacatoare, iar la 55 dintre acestea vor fi realizate lucrari de reparație sau reconstrucție in perioada 2023-2024. Cifrele au fost prezentate de Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), ca raspuns la o solicitare Moldpres. Potrivit…

- Ministrul Energiei din Moldova, inființat saptamina trecuta, Victor Parlicov, s-a pronunțat in favoarea revizuirii contractelor cu Gazprom, precum și cu Centrala termoelectrica de la Cuciurgan situata in regiunea transnistreana. "Acestea (contractele) sint incheiate pe o anumita perioada, dar cu siguranța…

- Lucrarile la Sala Polivalenta din Blaj, o investiție a municipalitații blajene in parteneriat cu Consiliul Județean Alba, au ajuns in acest moment la un procent de execuție de 93%, la interior și 50%, la exterior. Primarul Gheorghe Valentin Rotar, a declarat la Unirea FM ca administrația blajeana mai…

- ”Vineri, 10.02.2023, reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CNAIR, in temeiul prevederilor art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si urmare a finalizarii procedurii de selectie,…

- Potrivit unui document facut public de Primaria Bistrița, doar 12% din axa de transport Garii – Nasaudului este finalizata. Cand vine vorba despre Linia Verde, procentul ajunge la 25%. Cele doua proiecte, care insumeaza 22 de milioane de euro, iar daca nu sunt gata pana la 31 decembrie, municipiul Bistrița…