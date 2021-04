Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz a transmis asocierii Duro Felguera - Romelectro notificarea de reziliere a contactului de lucrari privind dezvoltarea CTE Iernut, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, din cauza neexecutarii, in termen, a obligatiilor contractuale de catre executant, se arata intr-un raport al Bursei de Valori…

- ”Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil Upstream Business Development in data de 15 februarie 2021 care prevede ca data finala pana la care cumparatorii interesati sunt invitati sa depuna ofertele angajante este 31 martie 2021, Consiliul de Administratie al Romgaz SA a avizat in data…

- ​Romgaz are începând cu 13 februarie un nou director general, Aristotel Marius Jude, cu un mandat provizoriu de doua luni, potrivit unui anunț al companiei. Aceasta dupa ce cu o luna în urma a mai avut loc o schimbare. Compania are și un nou președinte al Consiliului de Administrație,…

- Adrian Volintiru a fost revocat miercuri din functia de director general al Romgaz, atributiile sale urmând a fi preluate, temporar, de directorul general adjunct, Daniel Corneliu Pena, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti „Consiliul…

- Consiliul de Administratie al Romgaz il numise pe Volintiru in octombrie 2018 in functia de director general al Romgaz pentru o perioada de patru ani. ”Consiliul de Administratie al Romgaz, prin Hotararea nr. 1/13 ianuarie 2021,a revocat pe Constantin Adrian Volintiru din functia de director general,…

