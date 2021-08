Stiri pe aceeasi tema

- Digi a incheiat al doilea trimestru cu venituri de 354,6 milioane euro, profit net de 34,3 milioane euro si EBITDA ajustata de 128,7 milioane de euro, conform unui raport al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti. Astfel, compania a raportat un profit net in crestere cu 128,66% in trimestrul…

- Compania Romgaz a raportat un profit net de 761,6 milioane de lei dupa prima jumatate a acestui an, in scadere cu 4,9% fata de profitul net de 800,8 milioane de lei inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Raportului semestrial trimis de companie Bursei de la Bucuresti (BVB).…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 385,393 milioane de lei, in crestere cu 12,3% comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…

- Transelectrica a raportat un profit net de 104 milioane de lei dupa prima jumatate a acestui an, in scadere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial trimis de companie Bursei de la Bucuresti. In perioada ianuarie - iunie 2021, compania a obtinut…

- Visual Fan (simbol bursier ALW), companie care comercializeaza diverse gadgeturi precum tablete si telefoane mobile sub brandul Allview, a raportat pentru primele sase luni ale anului 2021 un profit net de 4,8 mil....

- BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul…

- Banca Internationala de Investitii (International Investment Bank - IIB) anunta incheierea primului semestru al anului 2021 cu un profit net de 7,227 milioane euro, in crestere cu 45% fata de rezultatul financiar pentru anul 2020. Potrivit unui comunicat al bancii, volumul total al activelor a ajuns…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…