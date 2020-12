Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz nu a prelungit contractul cu companiile Duro Felguera și Romelectro si pentru realizarea centralei de la Iernut, intrucat termenul de finalizare a lucrarilor, care a expirat la 26 decembrie 2020, nu a fost respectat, potrivit unui comunicat de miercuri al producatorului național de gaze. “Referitor…

- Romgaz a renunțat la serviciile constructorilor centralei termoelectrice Iernut, dupa ce contractul a expirat la 26 decembrie iar societatea naționala de gaze a ales sa nu mai prelungeasci termenul de finalizare a lucrarilor, anunța un comunicat al Romgaz, potrivit Mediafax. „Referitor la…

- Vadim Cobalaș, unul dintre cei mai buni rugbyști moldoveni din ultimul deceniu, și-a prelungit contractul cu echipa sa de club pentru inca un an. Union Bordeaux Begles a anunțat pe site-ul oficial ca noul acord va fi valabil pana in 2022.

- Dupa LeBron James, o alta vedeta a lui Los Angeles Lakers, Anthony Davis, și-a prelungit contractul cu clubul californian. Jucatorul a semnat un nou acord valabil pe 5 ani. Potrivit presei din Statele Unite ale Americii, in aceasta perioada el va caștiga 190 de milioane de euro.

- Antrenorul spaniol Pep Guardiola si-a reinnoit pentru inca doua sezoane, pana in iunie 2023, contractul cu Manchester City, care urma sa expire la finalul acestui sezon, a anuntat joi clubul din Premier League, citat de EFE. Guardiola, 49 ani, a preluat Man City in 2016, cu care a castigat doua titluri,…

- Kepler Laveran Lima Ferreira, cunoscut in lumea fotbalului drept Pepe, are de gand sa joace la cel mai inalt nivel pana la 40 de ani. Fundașul de origine braziliana și-a prelungit contractul cu FC Porto pana in 2023. Anunțul a fost facut de clubul portughez pe site-ul oficial.

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a virat companiei de stat Romgaz, unul dintre cei doi mari producatori de gaze din Romania, suma de 115.027.026 lei reprezentand rata 2 aferenta contractului de finantare pentru investitia in termocentrala de la Iernut, noteaza news.ro.In…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public, cu privire la Baranga Laurențiu, ORNISS face urmatoarele necesare precizari:„Contractul individual de munca al domnului Baranga Laurențiu cu ORNISS a fost suspendat in perioada 01.10.2016 – 30.09.2019. Incepand cu data de 01.10.2019,…