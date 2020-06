Romgaz Mediaș și Liberty Galați au semnat un memorandum pentru proiecte de investiții greenfield Proiecte de investiții de tip greenfield cu o perioada de implementare cuprinsa intre 3,5 și 4 ani vor putea fi dezvoltate in urma semnarii unui memorandum de ințelegere semnat miercuri intre Romgaz Mediaș și Liberty Galați, anunța MEDIAFAX. Memorandumul are in vedere inființarea unei societați in comun, de tip „joint venture”, in perspectiva dezvoltarii unor proiecte de investiții de tip greenfield, respectiv dezvoltarea unei unitați de producere a energiei electrice pe baza de gaze naturale. De asemenea, se vor dezvolta unitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

