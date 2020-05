Conducerea executiva a Romgaz va sprijini organele abilitate sa efectueze cercetari, dupa ce un om de afaceri a fost retinut de procurorii DNA sub acuzatia ca i-a promis unui director din companie suma de 200.000 de euro, pentru ca acesta din urma sa aprobe cumpararea de catre societatea de stat a unui teren de la o firma privata, a informat marti principalul furnizor de gaze naturale din Romania. "In legatura cu informatiile aparute in presa, conducerea executiva a SNGN Romgaz SA face urmatoarea precizare: conducerea executiva Romgaz a luat act de informatiile aparute in presa si transmite public…