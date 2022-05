Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, impreuna cu autoritatile austriece, au documentat si finalizat activitațile derulate pentru destructurarea...

- George Lazar, secretar de stat in Ministerul Energiei si presedinte al PNL Neamt, are un mesaj pentru nemteni dupa ce a vizitat expozitia cu vanzare „Flora Fest”: „Merita sa dati o fuga pana acolo”. ”Flora Fest este o incantare și pentru ochi, dar și pentru suflet. M-am convins astazi, impreuna cu primarul…

- Ministerul Energiei, actionar majoritar al producatorului si furnizorului de gaze naturale Romgaz (SNG), a aprobat joi in adunarea generala a actionarilor achizitia participatiei ExxonMobil in perimetrul de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra, potr

- Tesla a raportat venituri de 18,6 mld. dolari pe primul trimestru din 2022, cu profit de 3,3 mld. dolari, depasind asteptarile analistilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Sase persoane au fost arestate preventiv in cazul unei fabrici de tutun infiintate ilegal la Humulesti. Masura a fost luata de catre magistratii de la Tribunalul Iasi, intr-o sedinta din seara zilei de 7 aprilie 2022, fiind valabila pentru o perioada de 30 de zile. Sentinta nu este definitiva, putand…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- ”In primul rand, este o masurra pe care o sustinem, PNL sustine aceasta majorare a bugetului aparare, de la 25 la 2,5% din PIB. A fost o discutie cu presedintele Romaniei, binenteles, cred ca ar fi bine ca sa alocam de la inceput, un procent cat mai mare, sa fie alocat pentru partea de investitii, de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, joi, in emisiunea Talk News, de la Profit TV, despre masurile propuse de presedintele PNL, Florin Citu, ca ”atunci cand stai pe margine, e foarte usor sa dai lectii”. ”Noi am intrat la guvernare pentru ca avem solutii pe care le-am elaborat din…