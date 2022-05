Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la ceremonia de semnare a contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participatiei companiei Exxon aferente perimetrului Neptun Deep, ca este un pas important pentru tara noastra cu privire la exploatarea resurselor naturale din Marea…

- „Iata, in sfarșit, in acest moment urmeaza sa aiba loc semnarea documentelor oficiale de preluare a activelor de catre Romgaz de la Exxon pentru ceea ce inseamna 50% din perimetrul Neptun Deep. Este activitatea care a fost pregatita astfel incat sa putem sa continuam demersurile de la nivelul Guvernului…

- Maine se semneaza contractul necesar finalizarii tranzactiei prin care Romgaz preia participatia ExxonMobil pentru exploatarea zacamintelor de gaze naturale din Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep. Aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale va fi productia, pe an, din Marea Neagra, iar…

- Contractul prin care Romgaz va prelua participația americanilor de la Exxon in proiectul Neptun Deep se va semna marți, 3 mai, la palatul Victoria, eveniment la care va participa și premierul Nicolae Ciuca. Tranzacția a fost aprobata in decembrie 2021 de catre acționarii producatorului de gaze naturale…

- "Gazele din Marea Neagra vor ajunge in casele romanilor, așa cum am promis. Saptamana viitoare se semneaza contractul dintre Romgaz și Exxon, pentru preluarea participației americane in perimetrul Neptun Deep. Am avut discuții cu cei de la Romgaz și de la Petrom și odata ce vor intra in acest proiect,…

- Contractul dintre Romgaz si Exxon pentru preluarea participatiei americane in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra va fi semnat saptamana viitoare, a anuntat vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…