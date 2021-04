Romgaz a anunțat pe Bursa ca a reziliat contractul de construcție a centralei pe gaze de la Iernut, din cauza intarzierilor repetate. Centrala reprezenta primul proiect mare de generare de energie electrica din Romania. „Romgaz S.A. informeaza acționarii și investitorii asupra faptului ca, in urma neexecutarii, in termen, de asocierea DuroFelguera S.A. și Romelectro S.A., in calitate de Executant a obligațiilor contractuale, prin Hotararea nr. 28 din 1 aprilie 2021, Consiliul de Administrație și-a manifestat acordul pentru rezilierea Contractului de lucrari nr. 13384/2016, avand ca obiect Dezvoltarea…