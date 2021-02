Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de gaze Romgaz a obtinut anul trecut un profit net de 1,25 miliarde de lei, in crestere cu 15,14% fata de 2019, insa cifra de afaceri a societatii s-a redus cu 19,79%, la 4,07 miliarde lei, in conditiile in care cantitatea vanduta de gaze naturale a fost cu 10,1% mai mica. "Diminuarea cifrei…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, a finalizat anul trecut cu un profit net de 684,7 milioane de lei, in crestere cu 27,8% comparativ cu anul precedent, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Productia de energie a fost mai mare…

- Veniturile din exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 au scazut anul trecut cu 15,5%, la 1,332 miliarde lei, de la 1,576 miliarde lei in 2019. Transgaz SA Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea…

- Industria hoteliera a inregistrat in 2020 o scadere a cifrei de afaceri de aproximativ 70% fata de anul anterior, a declarat marti Simona Constantinescu, director general Ana Hotels, mentionand ca industria HoReCa este cea mai afectata, iar multe afaceri nu vor trece peste aceasta pandemie. "Din ceea…

- Elefant Online, compania ce opereaza elefant.ro, a depasit in 2020 previziunile de crestere, obtinand o cifra de afaceri de 235 milioane de lei si un profit operational de 5,7 milioane de lei, iar actionarii iau in calcul o listare la bursa pana la finalul acestui an, informeaza un comunicat transmis…

- ”Vitacom Electronics a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de aproximativ 60 de milioane de lei, iar un sfert din vanzari au provenit din mediul online. Compania estimeaza pentru 2021 o crestere a cifrei de afaceri cu pana la 10%. In anul care tocmai s-a incheiat, principalul canal de vanzare a ramas…