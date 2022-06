”Investim in modernizare pentru a putea duce la indeplinire dezideratul de a fi o tara independenta energetic. As dori sa ii felicit pe cei de la Romgaz pentru ca astazi au pus in functiune statia de uscare Cosereni, fiind introduse in productie 3 sonde”, a scris, joi, pe Facebook, ministrul energiei. Virgil Popescu a explicat ca este vorba despre o investitie de 31 milioane de lei care genereaza un aport suplimentar de gaze naturale de 230.000 metri cubi/zi. ”Incepand de astazi gazele naturale sunt livrate in SNT prin panoul Cosereni. De asemenea, pana in trimestrul I al anului viitor, Romgaz…