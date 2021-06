Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Romgaz a incheiat un acord de exclusivitate cu gigantul american ExxonMobil, pentru preluarea participației de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagra. Practic, in urmatoarele patru luni, americanii nu vor discuta cu alte companii despre vanzarea…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est si Romgaz, cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania, coopereaza pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagra.Acestea sunt esentiale pentru securitatea energetica a Romaniei, pentru succesul…

- ”Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil Upstream Business Development in data de 15 februarie 2021 care prevede ca data finala pana la care cumparatorii interesati sunt invitati sa depuna ofertele angajante este 31 martie 2021, Consiliul de Administratie al Romgaz SA a avizat in data…