- Romgaz (SNG) estimeaza ca va plati o taxa de 906 milioane de lei, taxa de solidaritate pe care Guvernul a implementat-o la finalul anului 2022 printr-o ordonanta de urgenta si care taxeaza profiturile exceptionale ale companiilor de petrol și gaze. Astfel potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Sunt reacții in lanț dupa ce austriecii de la OMV Petrom au anunțat ca nu vor plati impozitul pe supraprofit in Romania, ci in Austria. "Este inadimisibil! Nu ne putem lasa calcati in picioare!", este mesajul dur care vine chiar din tabara PNL.

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, inaintea ședinței de guvern, ca Executivul va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care va supraimpozita profitul companiilor din energie. Acestea vor plati de anul viitor o contribuție de solidaritate in valoare de 60% pe profiturile care in 2022 și 2023 depașesc…

- Guvernul anunța ca vor fi oferite compensații consumatorilor casnici pentru consumul de gaze naturale, energie termica și energie electrica. Pentru consumatorii casnici de gaze naturale volumul maxim compensat se stabilește 180 de metri cubi de meri pe luna per loc de consum. Ceea ce este cu 30 de metri…