Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia aniversarii anul acesta a 140 de ani de existența a Marii Loji Nationale din Romania, Romfilatelia a introdus in circulație emisiunea de marci poștale Marea Loja Naționala din Romania, 140 de ani de la inființare. Emisiunea, alcatuita din doua marci poștale și o colița dantelata, aduce in…

- Un convoi format din 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 a plecat, miercuri, la ora 11.00, din Piata Victoriei, din Bucuresti.

- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat, singurul cu predare in limba romana din acest municipiu, va avea, in cateva luni, un nou bloc de studii.Asta grație Ministerul Dezvoltarii Regionale al Romaniei, care a acceptat realocarea a 773 de mii de euro in cadrul programului de asistența…

- Pentru 37 dintre contacte au venit rezultatele, iar cinci persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre un preot și patru persoane din administrația arhiepiscopiei. De asemenea, cei trei preoți din Suceava, confirmați cu coronavirus inca din 23 martie, și cu care arhiepiscopul…

- Emisiunea de marci postale "Aeromfila 2020" va fi disponibila, de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online romfilatelia.ro/store/. Emisiunea filatelica este dedicata infiintarii, la 23 aprilie 1920, la initiativa lui Nicolae…

- Astazi, un alt mare actor de la malul marii se afla la ceas aniversar. Este vorba de Mihai Sorin Vasilescu, ce impresioneaza prin profunzimea si nuantarea interpretarii, prin vocea puternic timbrata, inconfundabila. Astazi, actorul implineste varsta de 65 de ani. Absolvent al Institutului de Arta Teatrala…

- Romfilatelia introduce in circulatie, incepand de vineri, emisiunea de marci postale intitulata "Aniversari. Evenimente. Alexandru Ioan Cuza, 200 de ani de la nastere". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, emisiunea de marci postale va fi disponibila in magazinele Romfilatelia din…