- Festivalul Filmului Francez va aduce 18 filme franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din Romania (București, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila, Suceava), in perioada 23 septembrie - 4 octombrie 2020.Pentru moment este prevazut ca proiectiile sa aiba loc in spatii deschise, dar…

- Pandemia de COVID-19 a lovit multe afaceri, dar mai puțin companiile care au reușit sa lucreze online. Chiar și in domenii care nu merge extraordinar de bine, cum ar fi vanzarea de carte. Libris, una dintre principalele librarii online din țara noastra, așteapta vanzari in creștere cu 350% in acest…

- Romfilatelia anunta introducerea in circulatie, incepand de marti, 1 septembrie, a emisiunii de marci postale "Delta Dunarii. Lebede". Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis joi AGERPRES, emisiunea de marci postale va fi disponibila in magazinele Romfilatelia din Bucuresti,…

- Fondat in 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din Romania cu o retea ce cuprinde peste 780 de magazine in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iași, Constanta, Ploiesti, Brasov, Targoviste, Timișoara, Bacau, Focșani si alte orase din tara. Mega Image face parte din Ahold…

- Spitalul Județean de Urgența din Craiova, Spitalul Județean Targu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupa primele 3 locuri intr-un ”top al rușinii” realizat de Observatorul Roman de Sanatate, conform HotNews.ro.Potrivit sursei citate, sunt spitale romanești pentru care gradul de satisfacție al…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un editorial recent, i-am semnalat doamnei Gabriela Firea, in calitatea ei de primar general al Capitalei, faptul ca este exclus sa puna capat poluarii din București, daca flota extrem de invechita a Societații de Transport nu trece de la combustibilul lichid la gaz…

- Romfilatelia introduce in circulatie, luni, 15 iunie, emisiunea de marci postale „Mihai Eminescu, poet al credintei neamului romanesc” . Referirile la el sunt insa raportate masiv ca fiind spam de același grup antiromanesc care acum doi ani raporta cinstirea memoriei lui Avram Iancu la Carei. Potrivit…