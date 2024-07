Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii 2024 a adus in acest an in fața publicului personaje care mai de care mai „piperate”, daca putem sa le spunem așa. Fie ca vorbim despre concurenții din cupluri sau despre ispite, fie masculine sau feminine, fiecare are o poveste de viața interesanta. Inca de la primele ediții, dintre…

- Insula Iubirii 2024 a debutat la Antena 1 pe 15 iulie 2024, iar baieții au avut parte inca de la inceput de surprize. Dupa ce iubitele lor au fost duse in casa in care iși vor petrece urmatoarele 21 de zile, iar ei au ramas singuri, a inceput petrecerea . Asta deoarece ispitele feminine au intrat deja…

- Romeo Vasiloni și Bettyshor s-au desparțit. Au aparut controverse și de aceasta data, iar ispita de la Insula Iubirii și fosta lui iubita au trecut cu acuzații! Totul a pornit dupa ce Bettyshor a plecat fara Romeo Vasiloni in Santorini și ar fi fost acuzata ca a plecat alaturi de un alt barbat. Iata…

- Romeo Vasiloni și Bettyshor s-au desparțit dupa cateva saptamani de cand au recunoscut ca formeaza un cuplu. Ispita de la Insula Iubirii spune ca nu mai este impreuna cu fosta iubita de o saptamana, ruptura intervenind inainte ca tanara sa plece in vacanța in Grecia.

- Marius Troana, din Aiud, este una dintre ispitele din sezonul VIII Insula Iubirii. Tanarul are o poveste de viața captivanta. Marius Troana are 31 de ani și in prezent este antreprenor. Deține doua saloane, dar viața lui nu a fost dintotdeauna atat de așezata. Descopera ispita in randurile urmatoare.…

- Oana Monea a facut senzație la Insula Iubirii și a cucerit publicul din Romania. De cand a disparut de pe micile ecrane, fosta ispita a trecut printr-o schimbare radicala! Iata cum arata acum, in anul 2024, dupa un an de cand nu a mai aparut la televizor.

- Romeo Vasiloni, ispita masculina de la Insula Iubirii, a confirmat ca nu mai este singur. Se pare ca barbatul se iubește cu o femeie extrem de frumoasa. Acesta a dat carțile pe fața la Xtra Night Show.

- Dupa ce s-a scris ca s-ar fi ”combinat” cu Romeo Vasiloni, ispita de la Insula Iubirii, acum Iasmina Halas face lumina in acest caz. In exclusivitate pentru Spynews.ro, focoasa blonda ne spune adevarul. E sau nu intr-o relație cu tanarul? Aflam chiar acum!