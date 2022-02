Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Catalin Drula a precizat, vineri seara, la B1 TV, ca daca va fi cazul, va prelua conducerea formatiunii, asa cum prevede Statutul USR, informeaza News.ro . „A fost destul socant acest moment care s-a intamplat ieri, inca incercam sa-l lamurim”, a declarat, vineri seara, la B1 TV,…

- Conducerea AJF Suceava a stabilit datele aferente sezonului de primavara in fotbalul județean. Primele vor reveni in competiție formațiile de Liga a IV-a, pe data de 13 martie, cand sunt programate partidele din prima etapa a returului, sezonul regulat urmand sa se incheie pe 8 mai. La ...

- Consiliul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a validat marti candidatura etiopianului Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru un nou mandat la conducerea agentiei ONU, transmite AFP. ''Nu am cuvinte. Sunt extrem de recunoscator pentru sprijinul reinnoit'', a declarat, foarte emotionat,…

- Luni, 3 ianuarie 2022, prim ministrul Nicolae Ciuca a semnat decizia de numire a lui Vasile ndash; Felix Cozma in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.Cu o bogata experienta in administratia publica centrala, dar si locala, presedintele Cozma revine la ANFP pentru al…

- USR considera ca guvernarea locala trebuie sa inceteze sa fie un act administrativ opac și sa ajunga un proces realizat impreuna și pentru membrii comunitații. De aceea, in primul an de mandat, in primarii, consilii locale și cel Județean, aleșii USR au susținut introducerea bugetarii participative.

- Presedintele Parlamentului European, social-democratul italian David Sassoli, a declarat miercuri cotidianului Corriere della Sera ca nu va candida pentru un nou mandat la conducerea legislativului UE, la inceputul lui 2022, potrivit Agerpres. Reuters, care citeaza ziarul respectiv, arata…

- Alina Gorghiu, parlamentar de Timiș la al doilea mandat, a preluat conducerea organizației județene a PNL Argeș. Ii ia locul, ca interimar, deputatului Adrian Miuțescu, urmarit penal pentru ca ar fi incercat sa-și puna apropiați in diverse funcții.Potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionuț Stroe,…

- Politehnica Timisoara a avut parte de o zi perfecta la implinirea a 100 de ani. Echipa a castigat la Astra si s-a mai oxigenat in clasament, in timp ce suporterii si cei de langa echipa au sarbatorit acasa intr-un mod special. Peluza Sud a creat propria petrecere pe stadionul „Dan Paltinisanu” si a…