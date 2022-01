Stiri pe aceeasi tema

- Managerul german Thomas Tuchel, susținut și de jucatorii lui Chelsea, și de liderii clubului, a discutat luni cu atacantul Romelu Lukaku și situația s-a rezolvat. Romelu Lukaku risca sa distruga atmosfera la Chelsea, la jumatatea sezonului. Interviul pentru Sky Sport Italia, in care se plangea ca e…

- Cluburile din Premier League au decis sa nu intrerupa competitia de sarbatori, in ciuda problemelor de lot pe care le au din cauza inmultirii cazurilor de Covid-19, informeaza BBC. Cele 20 de cluburi ale primei ligii engleze s-au intalnit, luni, pentru a discuta cum ar putea face fata provocarilor cu…

- Chelsea a remizat acasa cu Manchester United, scor 1-1, duminica, pe Stamford Bridge, in epilogul etapei a 13-a. Oaspetii, care au avut sansa in aceasta partida, au deschis scorul in minutul 50 prin Jadon Sancho, dupa o gafa a lui Jorginho. Gazdele au egalat in minutul 69, cand Jorginho si-a…