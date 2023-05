Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica a fost de 12,694 miliarde kWh in primele trei luni din acest an, cu 8,8% mai mic in comparatie cu trimestru I din anul anterior, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- ”BVB Grup – Rezultate influentate de evolutia pietei de capital si de derularea proiectelor de Grup – proiectul Contrapartii Centrale din Romania (CCP.RO). Profit operational de 0,97 milioane lei, scade de la 5,68 in T1 2022, rezultat al variatiei veniturilor operationale din segmentul tranzactionare,…

- FOTO: Intalnirea dintre dr. Attila Keresztes, proprietarul Sunflower Hundred S.R.L. și secretarul de stat George-Sergiu Niculescu Sunflower Hundred S.R.L. construieste in Romania o fabrica de panouri solare cu capacitate de 1 Gigawatt. Societatea de proiect cu proprietari din Ungaria infiinteaza fabrica…

- Romgaz a scos la licitație un contract de 37 milioane de lei pentru foraje pregatitoare și probe de producție in doua perimetre, Caragele și Noul Sasesc. Lotul Caragele este cel mai mare, ca valoare, in cuantum de 24 de milioane lei. Ofertele se deschid in 29 mai, departajarea lor se face in funcție…

- Societatea are in desfasurare cu Primaria Constanta contractul 28913 25.06.1998 in baza caruia la fiecare exercitiu anual financiar, Primaria primeste 15 din cuantumul dividendelor societatii. Cimitirul municipal Constanta a inregistrat un profit impresionat, de aproximativ 2 milioane de euro, iar o…

- Romcarbon Buzau și-a vandut participația deținuta in holdingul romanesc Green Group, proprietarul celui mai mare parc integrat de reciclare din sud-estul Europei, avand in spate fondul de investiții Abris, intr-o tranzacție de 14,2 milioane euro. Tranzacția a fost derulata prin intermediul firmei Recyplat…

- Numarul nașterilor inregistrate in Japonia a scazut anul trecut la un nou nivel record, cea mai ingrijoratoare statistica recente ingrijoratoare dintr-un declin care dureaza de zeci de ani și pe care autoritațile țarii nu au reușit sa il inverseze in ciuda eforturilor ample, scrie CNN.Țara a inregistrat…

- Societatea buzoiana Romcarbon anunța ca a vandut catre Lidl Romania un teren cu suprafața de 7404 metri patrați, contra sumei de aproximativ 7.6 milioane de lei. Pe acest teren, situat pe strada Transivaniei, Lidl va construi cel de-al patrulea magazin din municipiul Buzau. La finalul saptamanii trecute,…