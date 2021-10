Romatsa Târgu Mureș angajează Regia Autonoma Romatsa – Direcția Serviciilor de Navigație Aeriana Targu Mureș, cu sediul in incinta Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș, anunța organizarea unui concurs de selecție pentru ocuparea unui post vacant de tehnician PNA/CNS, in data de 26 octombrie 2021, ora 9.00. Potrivit unui comunicat, detalii privind condițiile de inscriere, modul de desfașurare al concursului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat ca joi, 30 septembrie, pe terminalul Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a avut loc un exercițiu comun cu tema "Gestionarea unei situații de urgența generata de un accident aviatic…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatații nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, solicita Ministerului Educatiei organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de modificare a Ordinului privind aprobarea metodologiei de organizare a concursurilor pentru ocuparea functiilor de directori de scoli, afirmand ca acesta…

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, a declarat la Kiev, in prezenta lui Florin Citu, inca premier al Romaniei, nici mai mult nici mai putin decat ca Romania este stat ocupant in Transilvania, facand referire la Trianon. Romania a „reactionat” printr-un mesaj banal comunicat ambasadorului Ungariei la…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale: un post de asistent medical generalist la Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile – Statistica boli transmisibile și un post de asistent medical generalist…

- Doar doua zile ne mai despart de mult așteptatul Festival Interjudețean de Folclor „Hora la Prislop”, care anul acesta marcheaza cea de-a XLIX-a ediție. Organizatorii acestei ediții sunt Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean pentru Promovarea…

- O colectie unicat de unelte si echipamente utilizate in vechime de mestesugarii sasi, in care se regasesc obiecte reprezentative cuprinse intre secolele XVI – XIX ce au fost folosite de opt bresle ale sasilor din Transilvania, este adapostita de Cetatea Medievala din Sighisoara, in expozitia Casa Breslelor.…

- Cea de-a doua sesiune de admitere va avea loc in luna septembrie 2021 The post Peste 13.000 de noi studenți au fost acceptați la UBB Cluj! Majoritatea sunt din Transilvania, Maramures, Moldova appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 13.000 de noi studenți au fost acceptați la…