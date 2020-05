ROMATSA, falimentată de companiile aeriene străine Decizia luata de majoritatea statelor UE de a amana plata companiilor aeriene pentru serviciile de navigație aeriana a adus ROMATSA intr-un colaps financiar care ii pune in pericol funcționarea. EUROCONTROL ar fi trebuit sa contracteze un credit pentru susținerea activitaților de trafic aerian in statele UE, insa acesta intarzie nepermis de mult. Administrația Romana a […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

