Stiri pe aceeasi tema

- „Din cauza unor erori tehnice, exista instituții din subordinea Ministerului Culturii care au avut dificultați in efectuarea plații salariilor in ziua de 15 decembrie. Instituția noastra a depus toate eforturile in vederea remedierii acestor probleme, iar in cursul acestei dimineți situația a fost deblocata,…

- Deputații Partidul Socialiștilor au anunțat ca vor contesta la Curtea Constituționala (CCM) amendamentul la legea bugetului de stat pentru anul 2022, care prevede majorarea salariilor judecatorilor CCM cu aproximativ 100%, dupa ce Guvernul ar fi avizat acest lucru. Anunțul a fost facut astazi, 9 decembrie,…

- Lucian Romascanu, care a revenit in functia de ministru al Culturii dupa aproximativ patru ani, a declarat ca este foarte posibil ca in luna ianuarie sa fie prezentat public Codul Patrimoniului, dar si ca, incepand de anul viitor, cei din comunitatea culturalo-artistica vor putea aplica pentru ajutor…

- Ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu (PSD), a declarat vineri, la Antena 3, ca s-a adresat instanței dupa ce a fost oprit in trafic și amendat pentru ca a refuzat, la solicitarea unui agent rutier, sa deschida portbagajul autoturismului pe care il conducea. „Nu mi s-a spus, conform…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca se prezinta astazi, de la ora 10.00, cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare, pentru a primi votul de investitura al Parlamentului. PSD, PNL și UDMR au impreuna 303 voturi, mult peste cele 234 necesare pentru investire. In plus, coaliția de guvernare se așteapta…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca va depune azi la ora 18:00 lista miniștrilor și programul de guvernare. Aceasta procedura trebuia sa aiba loc puțin dupa ora 15:00, insa PSD a anunțat ca la ora 16:30 are loc o ședința in care se va stabili cine va fi vicepremier in Guvernul Ciuca.Componenta Executivului…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat ieri, 25 octombrie, la dezvelirea statuii Regelui Mihai I. Aceasta a fost amplasata la Sinaia, cu ocazia a 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I, iar finanțarea statuii a fost realizata de catre Ministerul Culturii. Amplasamentul și soclul pentru…

- Ce a hotarat prefectul PNL? In data de 24.09.2021 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea a adoptat o HOTARARE prin care dispune la nivelul Municipiului Focșani o serie de restricții, ca urmare a faptului ca rata de infectare COVID-19 depașit 2/1000. Din pacate, HOTARAREA CJSU…