Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca PSD va lua masuri, astfel incat, in cel mai scurt timp, printr-o motiune de cenzura, Guvernul sa plece acasa si ca Executivul este singurul responsabil pentru situatia Romaniei din punct de vedere pandemic si economic, informeaza Agerpres.Citește…

- Autoritatile din Catalonia au cerut vineri unor patru milioane de oameni din provincie, inclusiv din capitala acesteia, Barcelona, sa stea acasa si sa dea dovada de responsabilitate, in conditiile in care regiunea se lupta cu un numar in crestere de focare ale noului coronavirus, relateaza Reuters.Apelul…

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu a afirmat ca singurul apel la responsabilitate pe care ar trebui sa il faca Klaus Iohannis este la Guvernul Orban „sa nu mai fure, sa renunte la abuzuri si sa guverneze pentru romani”. Acesta l-a intrebat pe seful statului daca ar promulga proietul de lege…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat miercuri, dupa ședința conducerii centrale interimare a partidului și in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat ca formațiunea sa va avea candidat propriu la Primaria Capitalei, ca social-democrații spera sa se ajunga…

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre amenințarea cu o moțiunea de cenzura venita din partea PSD in contextul in care Guvernul nu a cerut incuviințarea Parlamentului pentru prelungirea Starii de alerta. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a acuzat Guvernul Orban de un „abuz imens” și a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a criticat, duminica, faptul ca starea de alerta a fost prelungita fara incuviintarea Parlamentului, acuzand un "abuz imens" din partea Guvernului, informeaza Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a criticat, duminica, faptul ca starea de alerta a fost prelungita fara incuviintarea Parlamentului, acuzand un "abuz imens" din partea Guvernului. In acest context, el a aratat ca o consecinta majora este faptul ca Executivul s-a ales cu…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca "daca nu se iau masuri de relaxare a carantinarii, murim din punct de vedere economic". Iar presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut declararea judetului ca zona defavorizata.''Am comunicat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii,…