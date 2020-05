Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, s-a referit duminica, intr-o conferinta de presa, la fotografia in care premierul si mai multi ministri apar fumand si fara masti in Palatul Victoria, spunand ca aceasta arata lipsa de respect fata de lege si fata de oamenii pe…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, intr-o conferinșa de presa, ca partidul sau va depune o noua moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban daca acesta nu va dubla alocațiile pentru copii și nu va mari pensiile. Romașcanu a facut referire și la poza cu ”petrecerea”…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, ca Romania este sigura ca va primi bani europeni pentru a face fața crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mana pe o suma cuprinsa intre 3 și 5 miliarde de euro, Romania trebuie sa ofere garanții de 400 de milioane de euro.…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Lucian Romascanu, intreaba Guvernul pe ce s-a bazat atunci cand a decis relaxarea masurilor dupa data de 15 mai, in conditiile in care medici epidemiologi nu au date clare privind evolutia pandemiei. El a precizat ca aceasta relaxare trebuie facuta,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat sambata ca o motiune de cenzura nu este oportuna in timpul situatiei de urgenta si in timpul pandemiei de coronavirus, insa a atras atentia ca, in cazul in care Guvernul "va continua sa neglijeze prioritatile Romaniei si ale oamenilor", social-democratii…

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a declarat, marti, ca decizia CEDO sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati. Romașcanu susține ca PSD "nu are niciun fel de vina" în acest caz și ca deciziile justiției "se aplica"."Primul comentariu…

- Fostul presedinte al PSD, Viorica Dancila s-a lansat, zilele acestea, intr-un atac la adresa actualului lider al partidului, Marcel Ciolacu, care i-a luat locul dupa pierderea alegerilor prezidentiale. Dancila scrie, intr-o postare pe Facebook, despre "situatia alarmanta din ministere", si profita de…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu cere public autoritatilor sa raporteze nu doar cazurile de imbolnavire, ci si numarul testelor care au fost efectuate pentru depistarea Covid-19, el acuzand ca Romania este printre tarile care au facut cele mai putine teste si ca raportarile eronate pot duce la masuri…