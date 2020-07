Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul PNL manipuleaza și ascunde adevarul despre cifrele pandemiei de coronavirus. Guvernul are monopolul informațiilor oficiale și refuza cu indarjire sa lase sa vina date și din alte surse, cel puțin la fel de credibile. Primaria Capitalei a incercat de 2 ori o testare in masa, dar de…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban a anuntat ca saptamana viitoare Guvernul va adopta un proiect de lege prin care va stabili data alegerilor locale, cea propusa de Executiv fiind 27 septembrie. ”Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor…

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- PSD vrea ca autoritatile locale sa primeasca mai multi bani, la rectificarea bugetara, in urma epidemiei de coronavirus, fiindca, spun social democrații, Guvernul nu le ajuta cat ar trebui, dupa criza provocata de noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a spus ca primariile…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a aparut marți in conferința de presa de la sediul central al partidului, dupa ședința conducerii centrale, cu masca de protecție pe nas și gura. El i-a transmis premierului Ludovic Orban ca așa se poarta corect o masca, inclusiv cu nasul acoperit. „Ca…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca saptamana viitoare social-democrații vor depune doua moțiuni simple in Parlament, impotriva...

- Șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a lansat marți acuzații dupa ce plenul Senatului a adoptat marți seara cu 111 voturi pentru, 8 voturi contra si 15 abtineri proiectul de lege cu masurile posibile in Starea de Alerta, intr-o varianta mult schimbata fața de legea propusa de…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca decizia CEDO in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati, iar PSD "nu are niciun fel de vina" in acest caz. "Primul comentariu pe care il facem este acela cu care v-am obisnuit,…