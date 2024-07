Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana ar putea candida la alegerile prezidențiale din acest an, insa reprezentanții PSD susțin ca nu se tem de secretarul general adjunct al NATO: sa castige cel mai bun, transmit social-democrații, care ii cer din nou lui Marcel Ciolacu sa candideze.

- Presedintele organizatiei judetene PSD Buzau, Lucian Romascanu, a transmis ca partidul nu se teme in legatura cu posibila candidatura a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la functia de presedinte al Romaniei. In cadrul unei conferinte de presa organizate joi la finalul alegerii delegatilor…

- Președintele AUR, George Simion, are toate șansele sa intre in turul II la alegerile prezidențiale. Asta arata cel mai recent sondaj realizat de Sociopol, care il plaseaza pe Marcel Ciolacu pe primul loc in preferințele de vot ale romanilor, cu 25%, fiind urmat de George Simion, cu 19%. Pe locul trei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 12 iulie, ca la urmatorul Consiliu Politic National se va stabili daca social-democrații vor susține un candidat independent la alegerile prezidențiale.„La urmatorul Consiliu Politic Național vom discuta acest lucru. In acest moment am vorbit despre…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca in coalitie a fost stabilit calendarul alegerilor prezidentiale si ca PSD si PNL vor avea candidaturi separate, iar posibilitatea unui acord intre partide va fi discutata dupa alegeri. In privinta lui Mircea Geoana, Ciolacu a spus ca acesta nu este independent…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Buzau, ca Romania a inceput deja negocierile la Bruxelles pentru numirea unui comisar european din partea tarii noastre, el aratand ca si social democratii au demarat discutii cu privire la aceasta tema in interiorul familiei europene…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, de ipocrizie in privința posibilei candidaturi la președinție: „Dupa ce ai fost presedintele unui partid, nu poti sa spui ca esti independent”.Ciolacu a fost intrebat in emisiunea Insider…