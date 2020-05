Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD , a anunțat duminica ca social democrații pregatesc o moțiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa „daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost”. „Am avut o luna, o luna și jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam și venim…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii vor pregati o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban, care va fi depusa „daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost”. „Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", potrivit Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost". "Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim cu idei.…

- PSD ia in calcul sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu."Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca e nevoie de schimbarea Guvernului, altfel criza generata de pandemie se va adanci. "Cred ca ar fi cat mai bine pentru Romania ca imediat dupa ce ieșim din starea de urgența, cat mai repede, saptamana viitoare, luna viitoare, sa avem un guvern de uniune…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca actualul premier, Ludovic Orban, ”este o cauza pierduta” si ca ar trebui dat jos prin motiune de cenzura, apoi ar trebui votat un guvern de uniune nationala.”Cred ca domnul Orban este o cauza pierduta.

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, le-a acordat 48 de ore in plus premierului Benjamin Netanyahu si fostului sau adversar Benny Gantz pentru a forma un guvern de "uniune nationala", a anuntat seful statului in cursul noptii de luni spre marti, scrie AFP. La scurt timp dupa expirarea mandatului…