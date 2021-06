Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu a anuntat ca birourile permanente ale Parlamentului se vor intruni joi, incepand cu ora 9.00 si a precizat ca acestea vor numi directorii interimari, in cazul in care un plen reunit nu are cvorumul legal de sedinta. "Nu s-a supus la vot niciun Consiliu de Administrație.…

- Liderul senatorilor PSD, Lucian Romascanu, a afirmat, dupa ce plenul Parlamentului a fost suspendat din lipsa cvorumului, ca actuala putere a actionat in acest fel pentru a numi conducerile interimare la TVR si Radioul public prin decizii ale Birourilor permanente reunite, care nu pot fi atacate…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului de miercuri in care trebuiau numiti directorii interimari ai Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune a fost suspendat din lipsa de cvorum. Presedinta Senatului Anca Dragu a anuntat ca ”Birourile permanente ale Parlamentului…

- Sedinta este condusa de presedintele Senatului, Anca Dragu. Textul motiunii e citit de senatorul PSD Lucian Romascanu.Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu.Motiunea este intitulata "Romania esuata. Recordul \"fantastic\" al Guvernului Citu",…

- Curtea Constituționala a decis ca numirile interimare de la TVR și de la Radioul public sunt neconstituționale. Judecatorii au admis astfel sesizarea PSD privind numirile facute de Parlament la cele doua instituții media.

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Rezilienta si Recuperare (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. „Birourile permanente reunite au hotarat convocarea…

- PSD va contesta la Curtea Constitutionala numirile interimare de la Societatea Romana de Televiziune si de la Societatea Romana de Radiodifuziune, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. Citește mai departe...

- Liderul PSRM, Igor Dodon, spune ca magistrații Curții Constituționale ar fi supuși presiunilor din partea ambasadorilor straini pentru a lua o decizie in favoarea dizolvarii Parlamentului. Igor Dodon spune ca și președintele Maia Sandu ar incerca sa influențeze decizia CCM prin intermediul…