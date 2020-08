Congresul PSD de sambata se va desfasura in 38 de centre teritoriale, care vor fi amenajate in spatii deschise, a declarat purtatorul de cuvant al social-democratilor, Lucian Romascanu.



La Bucuresti va exista un al 39-lea centru, la Palatul Parlamentului, unde vor fi maximum 20 de delegati.



"Multe lucruri se intampla altfel decat am fost obisnuiti, din cauza acestei pandemii. Nu ne convine, fireste, pentru ca e altfel dezbaterea si altfel sunt interactiunile cand toata lumea este acolo. Dar, tinand cont de legea care spune ca nu avem voie mai mult de 20 de persoane intr-o…