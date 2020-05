Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca decizia CEDO in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati, iar PSD "nu are niciun fel de vina" in acest caz."Primul comentariu pe care il facem este acela cu care v-am…

- "In urma consultarilor cu Prim-Ministrul Romaniei, ca urmare a implicatiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei (cererea nr. 3594/19), privind credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor si respectul regulilor de drept, Ministerul Justitiei va…

- Laura Codroța Kovesi a avut o prima reacție dupa victoria de la CEDO, in cazul procesului intentat statului roman. Fosta șefa a DNA a spus ca nu a cerut despagubiri banești, iar decizia CEDO insemna o reparație simbolica pentru toți magistrații harțuiți in ultimi ani.“Aceasta decizie a Curții Europene…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Ludovic Orban, a reacționat la caștigarea de catre Laura Codruța Kovesi a procesului CEDO impotriva statului roman. Intr-un comunicat, Orban spune ca decizia reprezinta „confirmarea de la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului a faptului ca in Curtea Constituționala…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, marti, decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) care a hotarat ca Romania a incalcat drepturile omului in cazul demiterii fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca el si-a indeplinit doar rolul de ministru al Justitiei.

- Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român. Kovesi a intentat procesul dupa ce Curtea Constituționala a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis sa o revoce din funcție.…

