Stiri pe aceeasi tema

- Emoția de dupa alegerile prezidențiale, inca prezenta in randul opiniei publice, face ca romanii sa nu sancționeze inca prestația guvernamentala a Partidului Național Liberal, spune PSD Lucian Romașcanu, purtator de cuvant al organizației județene a Partidului Social Democrat. „Vedem ca lucrurile merg…

- Sedinta de Guvern de marti, 4 februarie, s-a terminat dupa 8 ore. Executivul a adoptat mai multe ordonante de urgenta, care sunt prezentate, intr-o conferinta de presa, de ministrul Educatiei si de seful Cancelariei Premierului.Stire in curs de actualizare.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca ‘este un record mondial sa intri in aceeasi zi in sedinta de guvern cu 24 de ordonante de urgenta’, asa cum spune ca a facut Guvernul Orban marti. „Nu am vrut sa intram cu Biroul permanent reunit in noapte, sa nu lucram noaptea ca si…

- Documentul controversatei Ordonante de Urgenta privind programele nationale de sanatate a intrat in sedinta de azi a Executivului fara semnatura lui Victor Costache, scrie stiripesurse.ro, care publica actul.In locul semnaturii ministrului Sanatatii, apare cea a secretarului de stat Andrei Baciu. Baciu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, in debutul sedintei de Guvern, ca se ia in calcul ca Guvernul nu va mai putea da Ordonante de Urgenta, daca maine se dezbate si se voteaza mptiunea de cenzura". "Deocamdata, sa vedem daca anuntul pompos privind programarea motiunii si numarul de voturi este…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Guvernul era obligat sa lase Parlamentul sa se pronunțe pe modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 114, insa Partidul Național Liberal și Ludovic Orban „vor sa demonstreze ca nu exista nicio diferența intre ei…

- Organizatia judeteana a Partidului Social Democrat ar trebui sa fie ,,un exemplu de bune practici” pentru toate filialele PSD din tara in cadrul unui proces de restructurare si reformare, a declarat, joi, la o conferinta de presa, senatorul Lucian Romascanu, purtator de cuvant al PSD Buzau. Acesta a…