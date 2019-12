Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost cronometrat cu timpul de 50 sec 30/100, fiind devansat de rusul Kliment Kolesnikov, 49 sec 09/100, si de germanul Christian Diener, 49 sec 94/100. In semifinale, Robert Glinta s-a clasat pe locul al treilea, cu un timp…

- Sportivul Robert Glinta a castigat, vineri, medalia de bronz in proba de 100 m spate din cadrul Campionatelor Europene de natatie in bazin scurt, care se desfasoara la Glasgow, scrie news.ro.Glinta a inregistrat timpul 50.30. Citește și: Dan Petrescu, despre Romania - Ungaria de la…

- Sportivul roman Robert Andrei Glinta a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m spate, vineri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow. Glinta, sportiv calificat la...

- Olanda a obtinut doua medalii de aur, joi, in ziua a doua a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Glasgow. Kira Toussaint s-a impus la 100 m spate feminin, in 55 sec 71/100, iar Arno Kamminga a castigat la 200 m bras, in 2 min 02 sec 36/100. Rusia a…

- Sportivul roman Robert Glinta, care si-a asigurat prezenta la JO 2020 de la Tokyo, s-a calificat, joi, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow, anunța AGERPRES.Glinta s-a clasat pe locul al treilea in semifinale, cu 50 sec…

- La finele saptamanii trecute, Miercurea Ciuc, capitala județului Covasna a fost gazda Campionatului Național de sprint pentru seniori, tineret și juniori. Suceava a fost reprezentata la competiție de trei inotatori, Victor Turluianu, Ioan Socoliuc și Maria Verciuc, sportivi pregatiți de profesorul Cezar…

- Atletul spaniol Orlando Ortega, clasat pe locul al cincilea in proba de 110 m garduri de la Doha, a intrat in posesia medaliei de bronz, la masa verde, dupa ce organizatorii Campionatelor Mondiale 2019 au stabilit ca sportivul a fost jenat in timpul finalei care a avut loc miercuri,