Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Intrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul indian, Subrahmanyam Jaishankar, in marja Forumului ministerial al UE privind regiunea indo-pacifica de la Stockholm at Info real.

- Continue reading Scrisoarea de mulțumire transmisa de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru rezultatele celei de-a opta Reuniuni a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii at Info real.

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri seara, ca din dispozitia ministrului Bogdan Aurescu au fost dispuse in regim de urgenta masuri specifice, in cooperare cu institutiile partenere, pentru solutionarea rapida a situatiei cetateanului roman aflat in custodia autoritatilor libiene, de indata…

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre UE la București, organizat de Președinția suedeza a Consiliului UE at Info real.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 22 martie 2023, o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza la Londra, in perioada 22 23 martie 2023. La intalnire au participat peste…

- Ministrul roman de Externe a incins spiritele la Moscova, dupa ce, luni, a declarat la Bruxelles ca limba moldoveneasca nu exista, ea fiind, mai degraba, inventata de Rusia și folosita in scopuri propagandistice. Maria Zarahova nu s-a putut abține sa nu-i ofere și o replica acida ministrului roman de…

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE și la reuniunea comuna a miniștrilor afacerilor externe și ai apararii din UE at Info real.

- Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a calificat, marți, declarațiile prim-vicepreședintelui Rareș Bogdan, referitoare la necesitatea demiterii ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, drept „exagerate și deplasate", apreciind ca „nu fac bine ...