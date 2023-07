Stiri pe aceeasi tema

- Oneșteanul Marius Mihai Draghici, liderul unei bande de traficanți de persoane, a fost condamnat in Marea Britanie la 12 ani și șapte luni de inchisoare pentru uciderea prin imprudența a 39 de barbați, femei și copii care au fost gasiți morți in remorca unui camion, transmite itv.com, citat de g4media.ro.…

- Sentinta de miercuri vine dupa un proces in care fostul sef de stat din perioada 2009-2014 era acuzat ca a evitat sa plateasca la stat taxe in suma de circa 85.000 de dolari. Funes a primit si o amenda de 200.000 de dolari.Fostul jurnalist si presedinte in varsta de 63 de ani traieste in Nicaragua,…

- Un roman in varsta de 50 de ani a pledat vinovat pentru omor prin imprudenta in cazul a 39 de persoane. Migrantii vietnamezi, printre care 10 adolescenti, au fost gasiti sufocati intr-un camion frigorific in Essex, Marea Britanie, in 2019. Citește și: O tanara doctorița a murit dupa ce a baut antigel…

- Barbatul in varsta de 29 de ani, originar din Republica Libaneza, care in vara anului trecut și-a aruncat copilul de pe geamul unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei, a fost condamnat la 17 ani și 6 luni de inchisoare. Sentința a fost pronunța marți, 13 iunie, de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.…

- Un roman, de 40 de ani, rezident in Sicilia, a fost condamnat la inchisoare pentru ca a rupt cu dinții o bucata din nasul concubinei sale, scrie Rotalianul. Romanul și-a surprins partenera, de 42 de ani, romanca și ea, intr-un moment de intimitate cu fiul pe care-l barbatul il avea dintr-o relație anterioara.…

- Uniunea Europeana va „limita comertul cu diamante rusesti” ca parte a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, prezent la summitul G7 de la Hiroshima, transmite AFP. „Diamantele rusesti nu sunt vesnice”, a glumit el…

- Vladimir Kara-Murza, un activist civic cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului Putin, a fost condamnat in Rusia la 25 de ani de inchisoare. Kara-Murza (41 de ani) are dubla cetațenie – rusa și britanica. El a fost istoric și jurnalist și, ani de zile, s-a remarcat prin critici la adresa președintelui…

- Un barbat de 42 de ani a fost recunoscut vinovat pentru savarșirea infracțiunii de furt (art. 186 alin.(4) din Codul penal), stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 6 ani, cu executarea acesteia in penitenciar de tip semiinchis. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata…