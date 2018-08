Stiri pe aceeasi tema

- Romanul declarat mort de autoritatile italiene, dupa tragedia din Genova, dar care este, de fapt, in viata, se afla la spital, in coma indusa, cu multiple traumatisme, spune Constantin Bobaru, primarul orasului Bumbesti-Jiu, localitate de unde provine victima.

- In ziua in care ar fi trebuit ca familia sa ii sarbatoreasca ziua onomastica, apropiatii au afl at ca Marian Rosca si-a pierdut viata intr-un mod cumplit, in tragedia de la Genova, care a socat si indoliat Italia. Ieri, rudele au afl at ca traiește.

- Marian Roșca,romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viața intr-un spital din Genova, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. The post Marian Roșca, romanul declarat decedat in urma tragediei din Italia, a fost gasit in viata intr-un spital din Genova appeared first…

- Gorjeanul Marian Roșca, despre care autoritațile italiene au anunțat ca a murit in tragedia de la Genova, este in viața. Barbatul este in stare grava, in spital, cu foarte multe traumatisme, in coma profunda de gradul IV. (Cele mai bune oferte laptopuri) Informația a fost confirmata și de Ministerul…

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Un roman care a murit in Italia a salvat 6 vieti. Valentin, tatal unei fetițe de 4 ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce mergea pe scuter. Accidentul a avut loc pe 12 iulie, in Sardinia,...

- Accident de munca extrem de grav petrecut ieri in Italia, accident caruia i-au cazut victima doi tineri romani de 36 și respectiv 27 de ani, a transmis... The post Vinerea neagra pentru doi frați romani in Italia. Unul a murit iar altul este grav ranit appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a murit, iar familia lui a ajuns in coma la spital, in urma unui accident teribil care a avut loc in Bulgaria. Romanul si familia sa, sotia si copilul, originari din Bals, plecasera in vacanta, insa o mare tragedie s-a petrecut pe drum.