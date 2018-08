Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat faptul ca romanul aflat in coma dupa prabusirea unui pod din orasul Genova a murit. Cetateanul roman avea 36 de ani. Bilantul victimelor a ajuns la 43, potrivit presei italiene.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat sambata ca romanul ranit in urma prabusirii podului rutier Morandi de la Genova (Italia) a murit. "Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de catre medici…

