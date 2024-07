Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion se afla la Paris și ar putea canta vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, relateaza Variety. Acesta ar fi primul concert al artistei dupa o absența de doi ani. Artista in varsta de 56 de ani a sosit luni la Paris la hotelul Royal Monceau de langa Champs-Elysees, unde este…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat ca si-ar fi dorit ca la editia din acest an a Jocurilor Olimpice sa aiba sase sportivi calificati, cu unul in plus fata de Tokyo 2020, precizand insa ca spera ca medaliile de la Paris sa compenseze acest obiectiv.El considera…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut oprirea ostilitaților la nivel mondial in perioada in care se desfașoara Jocurile Olimpice, subliniid ca lumea ar trebui sa tinda spre „obiectivul final” care este „pacea pentru toți”, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Lumea se aduna la Paris pentru…

Jocurile Olimpice de la Paris incep pe 26 iulie, cu o ceremonie de deschidere pe Sena care promite sa fie un spectacol grandios. Pentru Jocurile...

- David Popovici a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris și mai are un singur test important inaintea de marea competiție. Romanul va participa la Campionatele Europene, acolo unde pare ca nu are un obiectiv clar. Popovici va participa la Campionatele Europene…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, pentru AFP, ca a respins ideea unui „armistitiu" in conflictul dintre Ucraina si Rusia, pe perioada Jocurilor Olimpice, asa cum ar dori presedintele Frantei, Emmanuel Macron, relateaza News.ro.„I-am spus: Emmanuel, nu credem. Sa ne imaginam…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) și Eduard Ionescu (20 de ani) debuteaza miercuri la turneul preolimpic de la Sarajevo de unde spera sa se califice pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice de la Paris. Ultimul turneu european de calificare individuala la Jocurile Olimpice de la Paris are loc intre 15 și…