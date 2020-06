Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva va invita sa descoperiți, virtual, o noua PIESA REPREZENTATIVA din colecțiile sale. Azi este vorba despre INELUL DIN AUR CU GEMA, de la Micia. Iata povestea acestui obiect, spusa, atat de captivant, de catre arheolog dr. Oana Tutila, Secția…

- Politistii au deschis un dosar penal in acest caz pentru ucidere din culpa si continua cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor in care persoana fara adapost a suferit arsuri la ambele picioare.

- Starea de sanatate a lui IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților este in continuare delicata, insa medicii fac eforturi pentru a-l salva. Mai mult de atat, se pare ca acesta a primit trei doze de plasma de la pacienți vindecați de coronavirus.

- Anchetatorii buzoieni sunt chemați sa dezlege misterul morții unei femei in varsta de 60 de ani, din comuna Rosetti, care s-a stins in condiții neelucidate, dupa un scandal in familie. Femeia locuia cu soțul și cu soacra ei intr-o casa din comuna buzoiana C.A.Rosetti. Se mutasera aici de la Galați in…

- Moarte tragica pentru un tanar fotbalist, devenit ținta greșita a unor asasini. In varsta de 20 de ani, sportivul a fost impușcat mortal chiar in fața locuinței sale, fiind considerat ca a fost confundat cu altcineva.

- S-au inchis toate creșele din Pitești! In baza recomandarii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența in contextul epidemiei de coronavirus, primaria Pitești a decis inchiderea, incepand de miercuri, 11 martie, a tuturor creșelor aflate in subordinea Direcției de Asistența Sociala a Municipiului…

- Gigantul media Facebook a inchis cele trei birouri ale sale de la Londra de vineri dupa-amiaza pana luni, dupa ce un angajat venit din Singapore a fost testat iar rezultatul a fost pozitiv pentru coronavirus, noteaza Variety.