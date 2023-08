Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Gherguț, rapit in Burkina Faso in 2015, a fost eliberat „și se afla, la acest moment, in siguranța, pe teritoriul Romaniei”, anunța miercuri Ministerul Afacerilor Externe.Iulian Ghergut a fost rapit pe 4 aprilie 2015, in timp ce lucra ca agent de securitate la o mina de mangan din Tambao, in…