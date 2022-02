Stiri pe aceeasi tema

- Stony Stoica, un barbat in varsta de 44 de ani, și-a ucis cu sange rece fosta soție, in Anglia. Romanul nu a mai ținut cont de nimic dupa ce a vazut videoclipurile cu noul iubit, moment in care a mers in locuința acesteia și a injunghiat-o. Barbatul a fost condamnat la inchisoare.

- Sandokan Pachiu, in varsta de 40 de ani, Adrian Voicu, in varsta de 31 de ani, și Constantin Dumitru, in varsta de 24 de ani, au sechestrat și chinuit o femeie 11 ore, in Anglia. Barbații au fost arestați, iar acum au fost condamnați la inchisoare.

- Sophia, o fetița in varsta de doi ani din Iași, a murit la spital, dupa ce mama și concubinul acestei au a torturat-o in mod repetat. Femeia va primi inchisoare pe viața pentru fapta pe care a facut-o.

- Un șofer de TIR din Romania, care se uita pe site-uri de intalniri in timp ce conducea și a provocat in Marea Britanie un accident in care au murit trei oameni, a fost condamnat la 8 ani și 10 luni de inchisoare. Ion Onuț, 41 de ani, și-a recunoscut in fața instanței faptele. David Daglish,…

- Barbatul din Huedin, condamnat la un an și jumatate de inchisoare in Anglia, dar cercetat pentru diferite fapte și in alte țari, a sosit aseara pe Aeroportul din Cluj cu avionul care venea de la Londra. In momentul scanarii documentelor, polițiștilor de frontiera le-a aparut in sistem faptul ca persoana…

- O femeie din Marea Britanie a fost condamnata la inchisoare cu suspendare dupa ce i-a dat cocaina unei maimuțe. Ulterior, animalul a fost aruncat in toaleta și apa a fost trasa. Atenție, imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu…