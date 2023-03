Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci” ce cuprinde expoziție despre Dumitru Dan, primul globetrotter roman, proiecția filmului OPINCI și prelegeri, ce aparține Muzeului Județean Buzau a ajuns la la Ath, Belgia, de Ziua Internaționala a Francofoniei. Organizatorii evenimentului…

- Un spectacol automobilistic se desfașoara, timp de doua zile, in perioada 11 – 12 martie 2023, pe circuitul Motorpark din Romania. Omega Motorsport și clubul AT Motorsport organizeaza doua zile dedicate testelor automobilelor de strada, dar mai ales celor destinate competițiilor. Piloții și echipele…

- Olanda ramane in top țari preferate de romani, insa noile recomandari guvernamentale pot limita pe moment accesul la studii pentru unele instituții Numarul studenților romani din Olanda se pastreaza in continuare ridicat, situand-ne pe locul 3 dupa Germania și Italia, cu 5648 de tineri inregistrați.…

- Un mic asteroid a intrat in atmosfera Pamantului si a fost vazut luminand cerul de deasupra Canalului Manecii, creand un efect uimitor de stea cazatoare, relateaza BBC. Meteoroidul de circa 1 metru a fost vazut luni dimineata, cu putin timp inainte de ora 03:00 GMT (5:00, ora Romaniei). Utilizatorii…

- Un sondaj realizat in Belgia de Institutul de Sanatate Publica Sciensano a scos la iveala noi detalii tulburatoare despre criza severa de sanatate mintala care afecteaza in prezent tinerii belgieni. Potrivit studiului, aproximativ unul din trei belgieni (29%) cu varsta sub 30 de ani sufera de depresie,…

- Politiile din Germania, Tarile de Jos si Belgia au arestat, joi, noua persoane implicate in jafuri cu explozivi la bancomate, in urma carora a furat peste 5,2 milioane de euro. Arestarile au avut loc in urma a 16 percheziții pe care le-au efectuat polițiștii.