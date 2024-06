Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a fost impușcat mortal, in plina strada, de polițiștii austrieci, dupa ce ar fi ucis o chilianca, apoi a atacat oamenii legii cu un topor. Cazul a avut loc acum cateva zile in orașul Viena, iar infractorul ar fi un moldovean din localitatea Colibași, raionul Cahul, scrie pulsmedia.md…

- Politia din Hamburg a anuntat ca a impuscat si ranit un barbat care a amenintat ca ii ataca pe membrii fortelor de ordine cu un tarnacop si un cocktail Molotov, inaintea meciului de fotbal Polonia - Olanda de la EURO 2024.

- Colegul de apartament al individului este cel care a descoperit corpul fetei. Suspectul a fost gasit de jandarmi intr-o padure de langa Paltiniș. A fost reținut.Cei doi tineri locuiau de un an cu chirie intr-un bloc din cartierul Mihai Viteazul din Sibiu.La scurt timp, scandalul s-a oprit. In apartament…

- Un incident grav a avut loc zilele trecute la Liceul „Octavian Goga” din Huedin, județul Cluj, unde un elev a fost batut de o colega dintr-un an mai mare, acesta ajungand in stare grava la spital. In timpul unei pauze, baiatul ar fi fost lovit cu piciorul in zona organelor genitale de catre o colega…