Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 25 de ani, din Craiova, care a disparut in apele din zona plajei Mylos din Lefkada a fost gasit mort. Baiatul s-a facut nevazut chiar sub privirile prietenilor, pe o plaja fara salvamari, duminica. Incidentul s-a petrecut in prima zi de vacanta. Inca de atunci, atat acestia cat si autoritatile…

- Un tanar de 20 de ani, din județul Dolj, este cautat de peste doua zile. Ultima oara, el a fost vazut in apa langa o plaja din Lefkada, Grecia. Ministerul de Externe nu a facut niciun anunț oficial legat de dispariția romanului.

- O tanara originara din Craiova a cerut pe Facebook, luni , ajutor pentru gasirea unui barbat disparut in apele marii duminica, in zona plajei Mylos din Lefkada. Reactiile nu au intarziat sa apara, iar mai multe persoane au explicat ca este vorba de un tanar de 25 de ani, fiul unui primar din Dolj. Tanara…

- Duminica s-a dat alerta pe plaja Lefkada din Grecia, asta dupa ce un tanar de doar 25 de ani a disparut in valurile marii. Este cautat de trei zile, insa in zadar, fiindca nici urma de el. Azi s-a aflat ca Radu Dinu este, de fapt, fiul unui primar din Dolj, care acum este impietrit de durere, alaturi…

- Noi informatii despre romanul de 25 de ani care a disparut duminica in mare, in insula greceasca Lefkada. Tanarul a intrat in marea involburata si n-a mai fost vazut. El este fiul primarului din comuna Amarastii de Jos, judetul Dolj. Tanarul se afla in vacanta, in Lefkada, insotit de un grup de prieteni.…

- In orice colț de lume am merge, plajele salbatice pot deveni locuri extrem de periculoase, chiar și pentru cei mai buni inotatori. Din pacate, conform unui comunicat MAE, aflam ca in urma cu doua zile, un turist roman a fost dat disparut pe una din plajele salbatice din Lefkada. Romanul, in varsta de…

- Autoritatile portugheze au anuntat un „suspect oficial” in cazul rapirii fetitei Madeleine McCann in urma cu 15 ani, informeaza The Guardian. Procurorii din Faro l-au acuzat pe Christian Brueckner pentru rapirea fetitei, dar au declarat ca acesta a fost identificat ca suspect de catre autoritatile germane,…

- Au disparut asistații social in orașul Rovinari. Numarul acestora este in scadere in ultimii doi ani. Primaria le pune la dispoziție beneficiarilor de ajutor social locuri de munca pe raza orașului pentru munci necalificate. De la 80 de persoane care erau in evidențe la plata cu ora s-a ajuns in momentul…